الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد وفاتها.. أبرز المعلومات عن الإعلامية فايزة واصف

الإعلامية فايزة واصف
الإعلامية فايزة واصف

رحلت عن عالمنا منذ قليل الإعلامية الكبيرة فايزة واصف بعد صراع مع المرض، حيث انضمت للإذاعة والتلفزيون في ستينيات القرن الماضي.

"الدستور" يرصد أبرز المعلومات عن الإعلامية الكبيرة فايزة واصف

- حاصلة على درجة البكالوريوس في مجال الفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج.

- بدأت مسيرتها المهنية في الإعلام عن طريق الإذاعة عام 1963م.

- قدمت برنامج تحت اسم أغنية اليوم.

- قدمت برنامج رسالة في التلفزيون المصري. 

- قدمت برنامج حياتي أشهر البرامج علي الإطلاق، حيث ظل يذاع لمدة 20 عامًا.

- فازت بكافة الترقيات المتاحة لها من هيئة التوظيف في التلفزيون المصري.

- حاصلة علي العديد من الدرجات والشهادات العليمة أبرزها شهادة في علوم والنفس والعلوم الاجتماعي.

- تبلغ من العمر عقدها السابع.

- تولت العديد من المناصب والمهام خلال مسيرتها المهنية من أهمها وزيرة الخارجية المصرية.

وكشف محمد توفيق، نجيل شقيق الإعلامية فايزة واصف، منذ قليل، عن  خبر وفاتها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث نشر صورة وعلق عليها قائلًا: "عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله".
 

فايزة واصف المرض القرن الماضى الإعلامية الكبيرة فايزة واصف مجال الفنون المسرحية قسم مجال الإعلام الإذاعة رسالة في التلفزيون المصري

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