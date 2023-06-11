الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفاة الإعلامية فايزة واصف بعد صراع طويل مع المرض

الإعلامية فايزة واصف
الإعلامية فايزة واصف

رحلت عن عالمنا، الإعلامية الكبيرة فايزة واصف، بعد صراع طويل مع المرض خلال الفترة الماضية.

 

وكشف محمد توفيق، نجل شقيقها خبر الوفاة عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك"، حيث علق على صورة لها وكتب: «عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله» ونعاها عدد كبير من المتابعين عبر فيس بوك.

 

الإعلامية الراحلة فايزة واصف هي إعلامية ومؤلفة مصرية، انضمت للإذاعة والتلفزيون منذ ستينيات القرن الماضي، حيث إنها قدمت سلسلة برامج عام 1963، وقدمت برنامج منوعات باسم “أغنية اليوم” من أعلام التليفزيون المصري قدمت برنامج «حياتي» في التليفزيون المصري لمدة 36 عاما.

الإعلامية الكبيرة فايزة واصف فايزة واصف المرض الإعلامية فايزة

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