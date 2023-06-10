الشوط الأول.. إنتر يفرض التعادل السلبي على مانشستر سيتي بنهائي دوري أبطال أوروبا

تعادل مانشستر سيتي مع نظيره إنتر ميلان في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، سلبيًا بدون أهداف.

واستحوذ لاعبو مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين على مدار الشوط، ولكن بأفضلية لمانشستر سيتي.

وشهدت الربع ساعة الأولى من المباراة سيطرة كاملة من قبل لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللعب، وضغطوا على دفاعات فريق إنتر لتسجيل هدف التقدم.

وجاءت أول الفرص لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة الثانية بعدما مرر كيفن دي بروين الكرة ناحية هالاند خلف دفاعات إنتر وسددها مباشرة في المرمى واعتلت العارضة ثم أشار الحكم لوجود حالة تسلل.

ثم اخترق برناردو سيلفا منطقة جزاء إنتر في الدقيقة الخامسة بتمريرة من رودري على الجانب الأيمن للملعب، وراوغ دي ماركو وسدد الكرة في المرمى ولكن الكرة مرت بجوار القائم، طالع تفاصيل أول ربع ساعة من المباراة هنا.

واندفع إنتر للهجوم في مع دخول الشوط الأول للربع ساعة الثانية، وحاول لاعبوه استغلال المساحات في دفاع السيتي لاختراق منطقة الجزاء وتسجيل هدف التقدم، اقرأ أحداث نصف ساعة من المباراة هنا.

وخرج كيفن دي بروين من الملعب في الدقيقة 36 وشارك بدلًا منه فيل فودين، وضغط لاعبو مانشستر سيتي في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول لتسجيل هدف التقدم، وتأكيد سيطرتهم على مجريات اللعب.

وهاجم لاعبو مانشستر سيتي مرمى إنتر الذي تراجع للدفاع، وأهدروا أكثر من فرصة للوصول للمرمى بأخطائهم في التمريرة قبل الأخيرة.



وأرسل مانويل أكانجي كرة قوية بقدمه اليسرى ناحية مرمى إنتر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، واعتلت تسديدته العارضة.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي كرتين على المرمى من 3 محاولات، مقابل تسديدة من 4 محاولات لصالح فريق إنتر.



واستحوذ لاعبو مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 60% مقابل 40% لصالح فريق إنتر الإيطالي.