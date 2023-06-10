15 دقيقة.. بيرناردو يهدر فرصة التقدم للسيتي وإنتر يبدأ تهديد المرمى

مرت الربع ساعة الأولى من المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر الإيطالي والنتيجة تشير للتعادل السلبي دون أهداف.

وضغط لاعبو مانشستر سيتي على دفاعات إنتر من الدقائق الأولى للمباراة من أجل تسجيل هدف مبكر وفرض أسلوب لعبهم، فيما اعتمد إنتر على الكرات الطولية خلف دفاعات السيتي.

أولى هجمات مانشستر سيتي في الدقيقة الثانية بعدما مرر كيفن دي بروين الكرة ناحية هالاند خلف دفاعات إنتر وسددها مباشرة في المرمى واعتلت العارضة ثم أشار الحكم لوجود حالة تسلل.

وانحصر اللعب في الدقيقتين التاليتين في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين.

واخترق برناردو سيلفا منطقة جزاء إنتر في الدقيقة الخامسة بتمريرة من رودري على الجانب الأيمن للملعب، وراوغ دي ماركو وسدد الكرة في المرمى ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وحاول لاعبو إنتر الخروج بالكرة من ضغط لاعبي السيتي في الدقائق التالية وتشكيل الخطورة ولكن ضغط السيتي المحكم أحبط محاولاتهم.

وانطلق تشالهان أوغلو بالكرة في وسط ملعب مانشستر سيتي ولعب تمريرة ناحية دي ماركو المنطلق على الجانب الأيسر في الدقيقة التاسعة، ولعب الأخير كرة عرضية أبعدها جون ستونز من داخل منطقة جزاء السيتي.

وارتبك دفاع مانشستر سيتي في الدقيقتين التاليتين لعرضية دي ماركو، ولكن لاعبو إنتر لم ينجحوا في استغلال الارتباك وتسجيل هدف التقدم.

وأرسل دي ماركو كرة عرضية من الجانب الأيسر للملعب في الدقيقة 13، وصلت على الجانب الأيمن ناحية باريلا الذي لعب عرضية ارتطمت بآكي، مدافع السيتي، وخرجت لركنية نفذها دي ماركو قصيرة ناحية باريلا الذي لعب عرضية أبعدها الدفاع.

وأخطأ رودري في تسلم الكرة أمام منطقة جزائه ووصلت للاوتارو مارتينيز على حدود منطقة الجزاء، واستخلصها منه روبن دياز.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح فريق إنتر في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة.