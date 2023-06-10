30 دقيقة.. إنتر يهاجم وهالاند يهدر انفراد وإصابة دي بروين

مرت 30 دقيقة من الشوط الأول للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بين فريقي مانشستر سيتي الانجليزي وإنتر الإيطالي، والنتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف.



وواصل مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة، بينما قدم إنتر أداءً هجوميًا جيدًا، ونجح في غلق مساحاته الدفاعية أمام لاعبي السيتي.

واستمر اندفاع إنتر للهجوم في الدقائق الخمسة التالية من عمر المباراة، وحاول لاعبوه استغلال المساحات في دفاع السيتي لاختراق منطقة الجزاء وتسجيل هدف التقدم.

وسدد مارسيلو بروزوفيتش كرة قوية ناحية المرمى في الدقيقة 20 واعتلت المرمى.



ولعب كيفن دي بروين كرة طولية خلف مدافع إنتر في الدقيقة 21 ناحية جاك جريليتش المنطلق ولكن الحارس خرج وأمسك الكرة.

وضغط لاعبو إنتر من أجل تسجيل هدف التقدم في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول.

وأخطأ إيدرسون في تمرير الكرة ووصلت ناحية باريلا الذي سددها مباشرة ناحية المرمى في الدقيقة 25 ولكن الكرة مرت بجوار القائم.





وتسلم إيرلينج هالاند الكرة داخل منطقة جزاء إنتر في الدقيقة 26 بتمريرة من كيفن دي بروين، وانطلق بالكرة وسددها بيسراه في المرمى وتصدى لها الحارس أونانا، ثم ارتدت الكرة للاعبي السيتي وداوروها فيما بينهما حتى وصلت لدي بروين الذي لعب عرضية خرجت من الملعب.

وسدد كيفن دي بروين كرة ناحية مرمى إنتر في الدقيقة 28 ووصلت سهلة بين يدي الحارس أندري أونانا.

وسقط كيفن دي بروين على الأرض في الدقيقة 29 ونزل الجهاز الطبي لفريق مانشستر سيتي لتقديم العلاج الطبي والتأكد من حالته.

وسقط كيفن دي بروين على الأرض في الدقيقة 29 ونزل الجهاز الطبي لفريق مانشستر سيتي لتقديم العلاج الطبي والتأكد من حالته.