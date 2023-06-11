الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: بدء دعم صغار التجار من خلال الأسواق الصيفية

جانب من جولة اللواء
جانب من جولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء دعم صغار التجار بأسواق الحميدي والتجاري، من خلال إقامة الأسواق الصيفية بجوار جامع الشاطىء مجانا، وتوفير البضائع للمتعثريين والتوسع في أنشطة المعارض داخل محافظة بورسعيد وخارجها،  ومما يعود بالنفع على أبناء محافظة بوسعيد.  

وأوضح أنه سيتم الترويج لهذه المعارض والأسواق، كما سيتم ادراج اسواق الحميدي والتجاري، ضمن أجندة الرحلات الداخلية الأسبوعية لمحافظة بورسعيد والتي تشهد توافد كبير من أبناء المحافظات الأخرى للتسوق، وكذلك زيارة الأماكن السياحية بالمحافظة.

جولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
جولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
جولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
جولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
جولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
جولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
جولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
جولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
إسبوعي الأسبوعية الرحلات الداخلية اللواء عادل الغضبان محافظ المحافظات

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

الطالبة منة الله عماد: دعم الرئيس السيسى دفعة لى وللمتفوقين.. والفضل يعود لأمى

حظك اليوم.. جميع الأبراج النارية الأحد 11 يونيو 2023

الجيش اليمنى يحبط محاولات تسلل للحوثيين فى تعز ويسقط مسيّرتين غرب مأرب

كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2023 وطرق استخراجها

تعرف على أفضل لاعب فى نهائي دورى أبطال أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية