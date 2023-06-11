محافظ بورسعيد: بدء دعم صغار التجار من خلال الأسواق الصيفية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء دعم صغار التجار بأسواق الحميدي والتجاري، من خلال إقامة الأسواق الصيفية بجوار جامع الشاطىء مجانا، وتوفير البضائع للمتعثريين والتوسع في أنشطة المعارض داخل محافظة بورسعيد وخارجها، ومما يعود بالنفع على أبناء محافظة بوسعيد.

وأوضح أنه سيتم الترويج لهذه المعارض والأسواق، كما سيتم ادراج اسواق الحميدي والتجاري، ضمن أجندة الرحلات الداخلية الأسبوعية لمحافظة بورسعيد والتي تشهد توافد كبير من أبناء المحافظات الأخرى للتسوق، وكذلك زيارة الأماكن السياحية بالمحافظة.

جولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

جولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

جولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد