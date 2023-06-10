الإثنين.. "العربية للتنمية الإدارية" تنظم المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية في الفترة من 12-14 يونيو الجاري بالقاهرة، المنتدى العربي حول تعزيز الشفافية والحكم الرشيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت شعار: “كلنا شركاء في مكافحة الفساد” بالتعاون مع البرلمان العربي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، ومنظمة الشفافية الدولية.

يستعرض الشركاء قصص النجاح والتحديات في مجال تحقيق الشفافية والحكم الرشيد، ويقدمون حلولاً وتوصيات تصب في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما سيساهم الخبراء بعروض تركز على الغايات المنبثقة عن أعمال مكافحة الفساد وإقامة الحكم الرشيد، وكيفية تأسيس آليات قوية ممكنة ترسخ تعاون الحكومات والمجتمع المدني لتحقيق تلك الغايات.

يتناول المنتدى محاور متنوعة من أهمها ضمان وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وسائل وآليات مكافحة الفساد في القطاعات المختلفة، استعادة الأصول المسروقة ومكافحة جميع أشكال الجريمة الُمنظمة، الحد بدرجة كبيرة من التدفقات غير المشروعة، وضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب وشامل وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات الوطنية