السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حمودة": يوجد قوى صاعدة تهدد الهيمنة الأمريكية التى تعانى من انقسام حاد

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، إن الكل يعرف عناصر القوة الأمريكية، إلا أن أحد عناصر ضعفها هو الخوف من تفككها بالداخل، وأكد ذلك المناخ السياسي الحالي الذي يتسم بانقسام حاد، وكان أكبر مثال على هذا الانقسام رئاسة دونالد ترامب التي خرج منها إجراءات سلبية مختلفة. 

وأضاف خلال حلقة برنامج “واجه الحقيقة”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن بعض تلك الإجراءات تتعلق بالهجرة، والبعض الآخر يتعلق بالسياسة الخارجية، وأخطرها يتعلق بالاستراتيجية العسكرية، حيث تضمنت تصرفات ترامب الأكثر تأثيرًا منها الانسحاب من الشراكة عبر المحيط الهادي، ومنع مواطني العديد من الدول الإسلامية من دخول الولايات المتحدة، والخروج من اتفاق باريس للمناخ. 

 جو بايدن تراجع عن العديد من القرارات التي اتخذها ترامب

وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجع عن العديد من القرارات التي اتخذها ترامب، فقد ألغي الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وعاد إلى اتفاقية باريس للمناخ، كما أن هناك عيبًا آخر في الولايات المتحدة هو ميلها الدائم للانخراط في مشاريع عسكرية طويلة الأمد. 

وبالرغم من قوتها العسكرية فلم تنتصر في الهند الصينية خلال الحرب الباردة، أيضًا لم تنتصر في أفغانستان والعراق رغم انفرادها بالقوى العظمى، وفي غضون ذلك يبدو أن الصين تستعرض عضلاتها في كل مكان، كما أن هناك قوى أخرى صاعدة تهدد الهيمنة الأمريكية.

عادل حمودة قوى صاعدة الهيمنة الأمريكية الولايات المتحدة انقسام حاد الداخل دونالد ترامب

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