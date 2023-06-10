نوال خليفة: نتطلع في "كوب 28" استمرار النجاح الذي حققته مصر

كشفت دكتورة نوال خليفة، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، أهم الاستعدادات التي تقوم بها الإمارات لاستضافة "كوب 28".

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب" ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن استضافة المؤتمر يأتي مباشرة بعد نجاح مصر في تنظيم "كوب 28"، موضحة أن تعاقب التنظيم في دولتين عربيتين هو مؤشر على تنامي الدور العربي في العالم.

وتابعت: "نتطلع في كوب 28 استكمال النجاح الذي حققته مصر في قمة شرم العام الماضي، ونأمل في التوصل لمزيد من الحلول العملية المناخية، وتوعية الأفراد بخطورة التغيرات المناخية، وإشراك كل القطاعات في صون مواردها للاجيال القادمة".

وأكدت، أن مؤتمر "كوب 28"، سيشارك فيه أكثر من 190 دولة، من أجل تعزيز الاستدامة والاستفادة من الطاقة المتجددة في جميع القطاعات، منوهة أن الإمارات تساهم في تحقيق المستهدفات العالمية بشأن الاعتماد على الطاقة المتجددة وتخفيض نسبة الانبعاثات، من خلال المشاركة في مشروعات في دول العالم المختلفة لتوليد الطاقة من مصادر متجددة مثل الشمس والرياح.