سعر الدولار اليوم الأحد 11 /6/ 2023 فى البنوك المصرية
يثير البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية فضول الكثيرين المهتمين بمجال الاقتصاد والمستثمرين وغيرهم ممن يلعب الدولار عامل مهم في تجارتهم ومعاملاتهم.
سعر الدولار اليوم الاحد 11 /6 /2023 في البنوك المصرية
نعرض في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الاحد 11 /6 /2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري
30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 11 /6 /2023
يورو
33.0845 جنيه للشراء
33.1909 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.4233 جنيه للشراء
38.5526 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
33.8926 جنيه للشراء
34.0134 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.0538 جنيه للشراء
22.1274 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2235 جنيه للشراء
8.2496 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.2284 جنيه للشراء
100.6067 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3966 جنيه للشراء
8.4235 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3244 جنيه للشراء
4.3384 جنيه للبيع