الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 11 /6/ 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

يثير البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية فضول الكثيرين المهتمين بمجال الاقتصاد والمستثمرين وغيرهم ممن يلعب الدولار عامل مهم في تجارتهم ومعاملاتهم.

 

سعر الدولار اليوم الاحد 11 /6 /2023 في البنوك المصرية
 

نعرض في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الاحد 11 /6 /2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

 

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 

30.8423 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 10-6-2023 أمام الجنيه المصري

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 11 /6 /2023 

 يورو 
33.0845 جنيه للشراء 
33.1909 جنيه للبيع 

 

جنيه إسترلينى
38.4233 جنيه للشراء 
38.5526 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
33.8926 جنيه للشراء 
34.0134 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
22.0538 جنيه للشراء 
22.1274 جنيه للبيع 

ريال سعودى 
8.2235 جنيه للشراء 
8.2496 جنيه للبيع 

دينار كويتى

100.2284 جنيه للشراء 
100.6067 جنيه للبيع 
درهم اماراتى
8.3966 جنيه للشراء 
8.4235 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.3244 جنيه للشراء 
4.3384 جنيه للبيع 

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