سعر الدولار اليوم الأحد 11 /6/ 2023 فى البنوك المصرية

يثير البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية فضول الكثيرين المهتمين بمجال الاقتصاد والمستثمرين وغيرهم ممن يلعب الدولار عامل مهم في تجارتهم ومعاملاتهم.





سعر الدولار اليوم الاحد 11 /6 /2023 في البنوك المصرية



نعرض في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الاحد 11 /6 /2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.





سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

30.8423 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 11 /6 /2023



يورو

33.0845 جنيه للشراء

33.1909 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.4233 جنيه للشراء

38.5526 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

33.8926 جنيه للشراء

34.0134 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.0538 جنيه للشراء

22.1274 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2235 جنيه للشراء

8.2496 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.2284 جنيه للشراء

100.6067 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3966 جنيه للشراء

8.4235 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.3244 جنيه للشراء

4.3384 جنيه للبيع