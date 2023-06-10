برلمانى: تقرير البنك الدولى دليل على سير مصر فى الطريق الاقتصادى الصحيح

اعتبر المهندس عبدالسلام خضراوي، عضو مجلس النواب، تأكيد البنك الدولي أن الاقتصاد المصري يتصدر نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بنمو 4% خلال السنة المالية الحالية، ليستمر تقدمها على دول المنطقة إلى عام 2025 بمثابة دليل قاطع على أن مصر تسير في الطريق الاقتصادي الصحيح، وأنها حققت نجاحات كبيرة في مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.

وقال خضراوي، في بيانٍ أصدره اليوم، إن تأكيد تقرير للبنك الدولي بأن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيسجل 4% في 2024 ليزيد إلى 4.7% في 2025 لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال جهود كبيرة بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عدة محاور في مقدمتها تذليل جميع العقبات أمام تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية مطالبًا من الحكومة الاستمرار في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، بتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لتشجيع الاستثمار ومنح الفرص الحقيقية للقطاع الخاص الوطني في المشاركة الجادة في مختلف المشروعات الاستثمارية الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

وقال المهندس عبدالسلام خضراوي إن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبرى في الاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة أعطت أكبر اهتمام لتشجيع قطاعي الزراعة والصناعة، إضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها مصر في مشروعات البنية الأساسية والتحتية بصفة عامة، وفي مجال تنفيذ أكبر شبكة للطرق والمحاور والسكك الحديدية.