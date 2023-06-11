كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2023 وطرق استخراجها

كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2023

طريقة إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2023 يمكن أن تتم من خلال طريقين، وهما:

- الدخول على موقع دعم مصر أو الدخول على بوابة مصر الرقمية وعمل حساب على أحدهما.

- كتابة رقم بطاقة التموين فى الخانات المخصصة لذلك.

- كتابة اسم الزوجة رباعيا والرقم القومى للزوجة.

- اختيار العلاقة "زوجة".

- الضغط على "إضافة" أو "ضم" إلى بطاقة التموين.

طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة مضاف إليها الزوجة

- لإضافة الزوجة على بطاقة تموين زوجها "العائلية" تبدأ بخروجها من بطاقة تموين عائلتها قبل الزواج من خلال بوابة مصر الرقمية من خلال الضغط على هذا الرابط https://digital.gov.eg

- وبعد ذلك يتم الضغط على "ابدأ الخدمة"

- اختيار "أدخل بيانات البدال التمويني"

- كتابة المحافظة الموجودة في الرقم القومي

- اختيار الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لمحل سكن الزوج والزوجة

فى حالة إضافة فرد أو أكثر لبطاقة التموين :

-يمكن إضافة فرد أو أكثر لبطاقة التموين، يتم ذلك من خلال الضغط على علامة المربع بجانب الأفراد المراد إضافتها

- القراءة الجيدة للشروط والأحكام التى يعرضها الموقع ثم الضغط على كلمة "موافق"

- كتابة العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه بالتفصيل

- دفع الرسوم عن طريق كروت الدفع أو من خلال مندوب تحصيل

ملحوظة:

سوف يتم بعد الخطوات السابقة عرض البيانات التي ادخلها صاحب الطلب للمراجعة ويمكن التعديل عليها أو الموافقة عليها والاطلاع على ملخص الطلب وتأكيده

ما هى الشروط المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة

البحث الاجتماعى

البحث الاجتماعى هو واحد من الشروط المطلوبة لإضافة هؤلاء:

-أصحاب معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"

-الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة

- للمواطن مصري الجنسية وإقامته داخل مصر

-الأسرة التى لا يزيد دخلها عن الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه

-الأسرة التى لا يزيد معاشها عن 2500 جنيه

-القصر ممن ليس لديهم عائل أو دخل ثابت