الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين": صرف 85% من مقررات مايو 2023

التموين
التموين

تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح منافذها لاستمرار طرح السلع لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 85 % من مقررات شهر مايو  الجاري حتى الآن، بجانب الاستمرار في صرف الدفعة التاسعة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر مايو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضًا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة.

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