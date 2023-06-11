الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستحقات الفرد فى التموين 2023 وعدد الأرغفة الممنوحة لكل فرد

بطاقة التموين
بطاقة التموين

مستحقات المواطن من حصص التموين التى تصرفها الدولة للمواطنين، وكذلك عدد الأرغفة الممنوحة لكل فرد من الأسرة، من خلال ووزارة التموين والتجارة الداخلية من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها، من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

حصة الفرد في التموين 2023

يحصل المواطن على حصته من دعم التمويل فى صورة دعم نقدي مشروط، ويحدد بمبلغ ثابت يصرف من محلات البقالة التى تتعامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل هذا الغرض خلاف لحصة دعم الخبز البلدى.

وبلغت حصة المواطن أو ما يصرف له من التموين هو بمقدار 50 جنيها شهريا حتى الفرد الرابع فى الأسرة.

ومن ناحية أخرى، تقلل الدولة الحصة الممنوحة للفرد الفرد الخامس والسادس، تبلغ 25 جنيها، ويحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين يوميا على 5 أرغفة خبز بإجمالي 150 رغيفا على مدار الشهر، هي حصة كل فرد مقيد على البطاقة من الخبز المدعم. 

التموين: استقدام شركات أجنبية لإدارة مخزون المستودعات الاستراتيجية

مساعد وزير التموين: انخفاض أسعار القمح والأرز قريبًا

مستحقات الفرد في التموين 2023

تعرف على حصص بطاقات التموين من السلع الغذائية 

بطاقة التموين مقيد عليها فردا واحدا: 

تحصل على 2 كيس سكر وزجاجة زيت شهريا، و5 أرغفة خبز يوميا.

بطاقة التموين المقيد عليها فردين: 

تحصل على 4 أكياس سكر و2 زجاجة زيت وكيس أرز شهريا، و10 أرغفة خبز يوميا.

بطاقة التموين المقيد عليها 3 أفراد:

 تحصل هذه البطاقة  على 6 أكياس من السكر و3 زجاجات زيت، و2 كيس أرز شهريا، و15 رغيف خبز يوميا.

بطاقة التموين المقيد عليها 4 أفراد:

يكون نصيب هذه البطاقة هو  8 أكياس من السكر و4 زجاجات زيت و2 كيس أزر شهريا، و20 رغيف خبز يوميا.

مستحقات الفرد في التموين 2023 حصة الفرد من التموين 2023 حصص بطاقات التموين من السلع الغذائية وزارة التموين والتجارة الداخلية قررات وزارة التموين والتجارة الداخلية

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

سامح الصريطى لـ "الشاهد": الجيش تحرك بعد نزول الشعب ضد الإخوان

الطالبة منة الله عماد: دعم الرئيس السيسى دفعة لى وللمتفوقين.. والفضل يعود لأمى

نورهان منصور بإطلالة جذابة

المستشار النمساوى: سياسات الحد من اللجوء فى الاتحاد الأوروبى بعيدة كل البعد عن التشديد

سامح الصريطى لـ"الشاهد": بعد فض اعتصام 30 يونيو قررنا ترك وزارة الثقافة أجمل مما كانت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية