مستحقات الفرد فى التموين 2023 وعدد الأرغفة الممنوحة لكل فرد

مستحقات المواطن من حصص التموين التى تصرفها الدولة للمواطنين، وكذلك عدد الأرغفة الممنوحة لكل فرد من الأسرة، من خلال ووزارة التموين والتجارة الداخلية من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها، من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

حصة الفرد في التموين 2023

يحصل المواطن على حصته من دعم التمويل فى صورة دعم نقدي مشروط، ويحدد بمبلغ ثابت يصرف من محلات البقالة التى تتعامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل هذا الغرض خلاف لحصة دعم الخبز البلدى.

وبلغت حصة المواطن أو ما يصرف له من التموين هو بمقدار 50 جنيها شهريا حتى الفرد الرابع فى الأسرة.

ومن ناحية أخرى، تقلل الدولة الحصة الممنوحة للفرد الفرد الخامس والسادس، تبلغ 25 جنيها، ويحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين يوميا على 5 أرغفة خبز بإجمالي 150 رغيفا على مدار الشهر، هي حصة كل فرد مقيد على البطاقة من الخبز المدعم.

مستحقات الفرد في التموين 2023

تعرف على حصص بطاقات التموين من السلع الغذائية

بطاقة التموين مقيد عليها فردا واحدا:

تحصل على 2 كيس سكر وزجاجة زيت شهريا، و5 أرغفة خبز يوميا.

بطاقة التموين المقيد عليها فردين:

تحصل على 4 أكياس سكر و2 زجاجة زيت وكيس أرز شهريا، و10 أرغفة خبز يوميا.

بطاقة التموين المقيد عليها 3 أفراد:

تحصل هذه البطاقة على 6 أكياس من السكر و3 زجاجات زيت، و2 كيس أرز شهريا، و15 رغيف خبز يوميا.

بطاقة التموين المقيد عليها 4 أفراد:

يكون نصيب هذه البطاقة هو 8 أكياس من السكر و4 زجاجات زيت و2 كيس أزر شهريا، و20 رغيف خبز يوميا.