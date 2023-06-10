السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مساعد وزير التموين: انخفاض أسعار القمح والأرز قريبًا

القمح
القمح

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن أسعار الأرز والقمح ستنخفض الفترة المقبلة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الأرز في طريقه للانخفاض، نتيجة طرح الأرز الجديد، معلقاً: "مصر تنتج 4 ملايين طن من الأرز، والاستهلاك 3.6 مليون طن فقط، وهناك 400 ألف طن زائدة عن الاستهلاك، إضافة إلى الأرز المخزن من العام الماضي لا بد أن يتم طرحه، وبالتالي ستكون هناك كميات كبيرة معروضة في السوق وسينخفض السعر".

ولفت إلى أنه يتوقع أيضًا انخفاض أسعار القمح بالأسواق الفترة المقبلة، مثل اللحوم والأرز.

وأكد أن الدولة تطرح اللحوم في المنافذ بسعر 195 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن كل يوم يتم طرح لحوم 150 ذبيحة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على شراء 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي، على أن يتم نقلها إلى مصر عن طريق النقل البحري، موضحًا أنه تم استبعاد الاستيراد من تشاد بسبب ارتفاع التكلفة نتيجة النقل الجوي، وبالتالي سينخفض السعر نتيجة زيادة المعروض.

إبراهيم عشماوي أسعار الأرز القمح اخر النهار محمد الباز

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