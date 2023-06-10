نرمين الأزرق: إصدار قانون حرية تداول المعلومات "ضرورة"

قالت الدكتورة نرمين الأزرق، أستاذة الصحافة والتشريعات بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، إن إصدار قانون حرية تداول المعلومات ضرورة، حيث إنه بالنظر إلى عدد الشائعات التي تصدر يوميًّا وأسبوعيًّا وشهريًّا، تعني أنه ليس هناك مصدر محدد للمعلومة يمكن استقاء منه الخبر والمعلومات.

جاء ذلك خلال كلمتها بالمائدة المستديرة التى تنظمها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بعنوان "ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. بين الإلزام الدستوري ومعطيات المناخ العام".

وأكدت أن الشائعات دليل على عدم وجود دقة في الوصول إلى المعلومات، وحالة الكثرة بشكل واضح في اختراق الحياة الشخصية للمشاهير ونجوم المجتمع، وإثارة عدد من المشكلات والجري وراء الحياة الشخصية، وكم الأخبار المجتزئة أو التي تعتمد على مصدر واحد، ولا تكون مفيدة في الموضوع التي يتم تناولها.

وأشارت إلى أن القوانين يجب أن تتسق مع الدستور المصري، الذي يؤكد حرية التعبير وتداول المعلومات.

وتابعت: نحتاج وبشدة وهناك حاجة ملحة لقانون حرية تداول المعلومات، وننتظره منذ أعوام عديدة.

وشددت على أن القانون لا بد أن يكون جامعًا مانعًا بمعنى أن كل ما يتعلق بحرية تداول المعلومات يكون جزءًا منه ولا يسمح بوجود ثغرات يتم من خلالها التحايل أو الخروج من هذه القوانين وأن يكون مرتبطًا بكل التطورات.

وتنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مائدة مستديرة حول "ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. بين الإلزام الدستوري ومعطيات المناخ العام".

يدير المائدة الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل النقابة الأسبق، ويشارك فيها كل من د. نرمين الأزرق أستاذ الصحافة والتشريعات بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ود. أميرة سمير أستاذ مساعد الإعلام بجامعة طنطا، والنائبة د. مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي أحمد بلال عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي مجدي حلمي رئيس تحرير الوفد السابق، والكاتب الصحفي محمد بصل مدير تحرير الشروق.