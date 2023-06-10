السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بسرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك ببدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم، حبس متهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإرتكاب 4 وقاىع سرقة دراجات نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بمدينة بدر.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم .

 كما تم بإرشادهه عن الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله سيئ النية بمدينة السلام أمكن ضبطه.

كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة بدر تفيد بسرقة دراجاتهم النارية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة بالمناطق محل وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بارتكاب وقائع السرقة بغرض التربح والكسب غير المشروع منها، كما تم بإرشاده عن الدراجات المستولى عليها وضبط عميله سيئ النية. 

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم العرض على النيابة.

أسلوب توصيل الأسلاك الإجراءات القانونية الأمنية التحقيق الدراجات النارية السرقة الشروق وبدر

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