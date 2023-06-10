إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالتل الكبير بالإسماعيلية

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن شن حملة لإزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.





وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، اليوم السبت، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة ٢٢ حالة تعدٍّ على أراضي بولاية الزراعة على مساحة ٢٠ قيراط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، هذا إلى جانب إزالة ٥ حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة بمساحة ١٦٧٠متر مربع عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

كما تم إزالة حالتين تعدٍّ على أراضي بولاية الري على مساحة ٧ متر مربع عبارة عن ٢ كشك.

وعلى الفور جرى إزالة كافة الحالات السابق ذكرها وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.