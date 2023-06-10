السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعلان أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالإسكندرية

اوائل الشهادات الازهرية
اوائل الشهادات الازهرية

جرى إعلان أسماء الطلاب ذوي التفوق الدراسي في منطقة الإسكندرية الأزهرية، وذلك بعد صدور النتائج الرسمية للشهادتين الابتدائية والإعدادية اليوم السبت، حيث بلغت نسبة النجاح 73% للشهادة الابتدائية و71% للشهادة الإعدادية.

 

وأشارت المنطقة الأزهرية في بيان لها اليوم، إلى أن أسماء العشر الأوائل بالشهادتين الابتدائية والإعدادية هم كالتالي:

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية

-علي علاء عبد الشهيد 99.27%
عمر أحمد يوسف 99.09%
خالد محمود عبد الغني 99%
عمر أحمد محمد 98.91%
خديجة محمد أحمد 98.82%
عبد العزيز محمد عبد العزيز 98.82%
رقية محمد إبراهيم 98.64%
ريتاج عاطف مصطفى 98.64%
ريتاج علي عاطف 98.64%
فريدة  احمد عبد الله 98.55%
ملك محمد عبد الفتاح 98.55%


أسماء أوائل الشهادة الإعدادية

خديجة محمد أحمد.. الأول 
محمد ربيع قطب.. الثاني
سعاد أحمد طلعت.. الثالث
أروى محمد مصطفى ..الرابع
سلمى أحمد عبد الله.. الخامس
فاطمة الزهراء الباز.. الخامس مكرر
خالد عمرو خالد.. السادس
شروق محمد أمين..السابع 
عبيدة عادل إبراهيم .. التاسع 
إسراء محمود السيد.  التاسع مكرر

أوائل الإعدادية مكفوفين

زينب محمد عبد المنعم.. الأول 
عمر ياسر علي.. الثاني  
إيمان خالد المحمدي.. الثالث
 

 

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منطقة الإسكندرية الازهرية الطلاب الأوائل الابتدائية والإعدادية اعتماد النتيجة رسمي ا المنطقة الأزهرية

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