"زيلينسكى" يعلن بدء عمليات الهجوم المضاد فى أوكرانيا دون تحديد المرحلة

كشف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم السبت، عن بدء عمليات الهجوم المضاد في أوكرانيا، رافضا الإفصاح في أي مرحلة الآن.

جاءت تصريحات زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كييف.

وقال زيلينسكي: "بدأت القوات الأوكرانية هجومها المضاد، في أي مرحلة، لن أتحدث بالتفصيل أعتقد أننا سنشعر بكل شيء بالتأكيد".

رئيس الوزراء الكندي: سنقدم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا لمساعدتها في حربها ضد روسيا، وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي: "سنعمل على تدريب الطيارين الأوكرانيين، كما سنقدم 5 آلاف قذيفة مدفعية للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لأوكرانيا لمساعدتها في الحرب ضد روسيا".