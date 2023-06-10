السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعرف على مواعيد سفر حجاج بيت الله الحرام من سوهاج

الكعبه المشرفه
الكعبه المشرفه

يبدأ سفر الفوج الأول من حجاج محافظة سوهاج يوم السبت المقبل الموافق 17 من شهر يونيو الجارى حيث يتحرك الجزء الأول في الساعة العاشرة صباحا، حيث يبدأ التجمع بميدان الشبان المسلمين ليغادر وفد ضيوف الرحمن إلى محافظة الأقصر للسفر بطائرة الساعة 7 مساءا من مطار الأقصر، وفقا لتصريحات رأفت السمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج.

 

وأضاف "السمان" أن الحجاج يجب تواجدهم بالمطار قبل السفر بـ5 ساعات، لذا يغادروا المحافظة صباحا، لحساب وقت طريق السفر الذى يتراوح من 3 حتى 4 ساعات وفترة الانتظار.

بينما يتحرك الجزء الثانى من الوفد الأول لضيوف الرحمن بمحافظة سوهاج بالساعة 4 عصرا من ميدان الشبان المسلمين بمدينة سوهاج، ليغادر بطائرة الثانية فجرا من مطار الأقصر أيضا.

 

وأوضح "السمان" أنه عقب سفر الفوج الأول من ضيوف الرحمن بمحافظة سوهاج البالغ عددهم 228 حاجا وحاجة يبدأ سفر الأفواج تباعا، ويحدد مكان التجمع وفقا لأعداد الحجاج مابين ميدان الشبان بمدينة سوهاج ومركز البلينا.

 

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