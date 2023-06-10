نفاد تذاكر حفلي عمر خيرت بدار الأوبرا

نفدت تذاكر حفلي الموسيقار العالمي عمر خيرت، المقرر إقامتهما يومي الإثنين والثلاثاء 12 و13 يونيو، رفقة أوركسترا أوبرا القاهرة، وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة حفلاته الشهرية التي ينظمها بالاتفاق مع إدارة الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر، لعام 2023.

وأتاحت إدارة الأوبرا خاصية الحجز الإلكتروني، وشهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة، ونفدت بعد ساعة فقط من طرحها بالكامل، مما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذى لم يلحق الحجز، وانقسمت التذاكر إلى 3 فئات الأولى بمبلغ 960 جنيهًا، والثانية بمبلغ 760 جنيهًا، والثالثة بمبلغ 460 جنيهًا.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفلي عمر خيرت وهي:

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ممنوع التصوير.

وتعتبر حفلات عمر خيرت من أنجح الحفلات التي تقدمها الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر حفلاته على المسارح الخاصة، مما يؤدي إلى تزاحم الجمهور وتوافد الجماهير لحضور الحفل في دار الأوبرا.

برنامج حفلي عمر خيرت بالأوبرا

يعزف "خيرت" خلال الحفلي باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق. وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهرًا فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: "هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، و"100 سنة سينما" وغيرها.