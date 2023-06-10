السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جمعية المؤلفين والملحنين تحذر من استغلال موسيقى أعضائها دون تصريح

جمعية المؤلفين والملحنين
جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو" برئاسة الدكتور مدحت العدل، بيان تحذيري ضد أي جهة تقوم باستغلال أغاني وموسيقى أعضائها دون الحصول على تصريح وإذن منها.

جاء البيان التحذيري كالتالي: "تحذر جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيرو أي شركة إنتاج أو وكالة إعلانات أو شركات الخدمة الرقمية والمنصات بجميع أشكالها أو أي جهة أخرى تقوم باستخدام واستغلال أغاني وموسيقى أعضائها من الكتالوج المصري والأجنبي قبل أن تعود إلى الجمعية للحصول على التصاريح اللازمة أو إرشادكم لأصحاب الحقوق إن لم تكن الحقوق للجمعية، وحتى لا يتم التحايل من قبل بعض الجهات للحصول على حقوق أعمال لا يمتلكونها".

وأكدت الجمعية في بيانها على أنها تحتفظ لنفسها بحق العودة وتوجيه المساءلة القانونية واتخاذ اللازم على من يتعدى على حقوق أعضائها.

جمعية المؤلفين والملحنين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية الساسيرو الدكتور مدحت العدل مدحت العدل

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