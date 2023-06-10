السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. أولى جلسات محاكمة عاطل أنهى حياة سائق وأصاب آخر بالمقطم

ارشيفية
ارشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة المتهم "عاطل" بإنهاء حياة السائق طعنًا وإصابة عامل بجرح قطعي باليد بعد حدوث مشادة كلامية بينه وبين المتهم وتسديد عدة طعنات نافذة له في جسده بمنطقة المقطم.

وكان قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة تلقى من أحد المستشفيات إخطارًا باستقبال سائق مصاب بطعنات نافذة وجروح متفرقة بالجسم توفي أثناء إسعافه، وعامل مصاب بجرح قطعي باليد مقيمين بدائرة القسم.

بالانتقال وسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين عاطل مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات سابقة بينهما، لاعتقاد الأخير قيامه بالتشهير به عبر تعليقات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها الأول لإنهاء الخـلاف فقام المشكو في حقه بالتعدي عليهما باستخدام سلاح أبيض مطواة مُحدثًا إصابتهما المنوه عنها والتي أودت بحياة الأول، ولاذ بالفرار.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهم عاطل منطقة المقطم شرطة المقطم سائق مصاب

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