79 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التموين، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكل الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يُخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 79 مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير 73 محضرًا بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات – عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 6 محاضر (عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد من السعر الرسمي أو المعلن– غش تجارى – عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتيّ الصحة والطب البيطري وبالتنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومنافذ بيع السلع والمواد الغذائية ومحطات بيع المواد البترولية والمخابز البلدية المدعمة لضبط الأسواق والأسعار وفرض الانضباط التمويني والتأكد من توفر كل احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد الغذائية حرصًا على صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بكل أحياء المدن والقرى التابعة، وأنها تتم يوميًا تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمخابز.