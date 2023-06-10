"طاقة النواب" تناقش اتفاقية الأمان النووي.. الثلاثاء

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله الثلاثاء المقبل قرار رئيس الجمهورية 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي وذلك تمهديا لاعداد النتقرير النهائي لاحالتها للجلسة العامة لمناقشتها واقرارها.

وقال النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة في تصريحات للمحرريين البرلمانين اليوم أن اللجنة تناقش على مدي اليومين المقبلين اقرار 7 اتفاقيات جدية للتنقيب والبحث عن الغاز والبترول مشيرا الى ان توجه الدولة في إطار توجيهات القيادة السياسية هي تكثيف البحث والتنقيب عن الزيت والغاز في كل انحاء الجمهورية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية والمحلية وهو ما أدى الى زيادة الإكتشافات البترولية والغاز مؤخرا وعكس الرؤية الثاقبة للمستقبل للرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة في وكذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة والبترول في مصر.



وأضاف عوض الله أن اللجنة تناقش غدا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلورينشن " دلتا ليمتد " لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط (ج.م .ع) ، كما تناقش اللجنة ، كما تناقش اللجنة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة ونترشل ديا دبليو ان دي جي ام بي اتش، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط.

وقال عوض الله إن اللجنة تناقش ايضا خلال اجتماعاتها الاحد المشروع الثالث هو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط.

وتابع "عوض الله" ان اللجنة تناقش بعد غدا الاثنين مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "ترايدنت بتروليوم كومباني"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية، بخليج السويس (منطقة مجاويش البحرية) ، كما تناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس ( ج.م.ع)

واكد ان اللجنة تناقش خلال اجتماعاته الاثنين ايضا ايضا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.