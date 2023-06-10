وزير الطيران: جميع أجهزة الدولة تعمل على لتقديم كل التسهيلات لحجاج بيت الله

قدم الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، التهنئة للحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة، مؤكدا أن جميع أجهزة الدولة تسعى بتوفير كل جهدها لتقديم كافة التسهيلات إلى جميع الحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة.

وأهدى وزير الطيران المدني، خلال الاحتفالية المقامة في مطار القاهرة لوداع أولى أفواج الحجاج المغادرين إلى الأراضي المقدسة، أكبر الحجاج سنا ويدعى أحمد علي علي نصر، 94 عاما، من محافظة الدقهلية، حيث تم التقاط صورا تذكارية وتقديم التهنئة له، فيما تم إهداء تذكرة بخصم 50% لحاجا آخر أقل سنا.

وشهد وزير الطيران قرعة علنية خلال الاحتفالية لتقديم هدايا مجانية الحجاج المسافرين، تقدمها شركة مصر للطيران الأسواق الحرة، بمناسبة انطلاق الجسر الجوي للحجاج.

ويشهد مطار القاهرة الدولي، بعد ظهر اليوم السبت، إقامة حفل لتوديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هــ/2023م، من حجاج القرعة المغادرين إلى الأراضي المصرية، بحضور عدد من الوزراء وقيادات مطار القاهرة.

وتقام الاحتفالية داخل الصالة الموسمية - المخصصة لرحلات الحج والعمرة - بمطار القاهرة، مؤتمر صحفيا، يحضره كلا من الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قيادات الناقل الوطني مصر للطيران، على رأسهم المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ورئيس الشركة القابضة للمطارات المهندس محمد سعيد محروس ولفيف أيضا من قيادات قطاع الطيران المدني.

وكانت قد حددت شركات الطيران موعد وصول الرحلات خلال فترتي السفر والعودة للحجاج المصريين للوصول إلى مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين بـ 4 ساعات في حالات السفر و6 ساعات قبل العودة لإنهاء الإجراءات.

قررت مصر للطيران تخصيص الرحلة رقم MS644/643 خلال مرحلتي الذهاب والعودة لصالح الركاب حاملي اي نوع من التاشيرات بخلاف تاشيرات الحج علي أن تكون الرحلة تحت مسئولية مكتب جدة، بخلاف الرحلة رقم ms643 المقرر سفرها في الـ19 من يونيو للذهاب والعودة برقم MS644 في العودة في الـ2 من يوليو لتكون لصالح الحج وتحت مسئولية مكتب الحج.