جامعة سوهاج تختتم فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بالبنك الزراعي المصري

اختتمت جامعة سوهاج فعاليات تدريب العاملين بالبنك الزراعي المصري بسوهاج على منظومة العمل البنك الجديدة، وذلك بمركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة.

وأكد عبدالخالق، أن الجامعة تحرص على تلبية احتياجات قطاعات المجتمع المهنية والتدريبية داخل الجامعة لرفع كفاءة العاملين في المجالات المختلفة، وإتاحة الفرصة لاستفادة المواطنين من إمكانيات الجامعة من معامل وأدوات متطورة لتنفيذ البرامج التدريبية المختلفة.

وأوضحت أماني المصري، مدير عام التنظيم والإدارة والموارد البشرية بالجامعة، أن التدريب استمر على مدار سبعة شهور كاملة في الفترة من ٨ أكتوبر ٢٠٢٢ وحتى ٨ يونيو ٢٠٢٣، حيث تم تدريب ٦٥٠ من العاملين بالبنك الزراعي المصري بالمحافظة على منظومة العمل البنكى الجديدة، وذلك بمركز تنمية الموارد البشرية، حيث تم استخدام قاعات الحاسب الآلى بمبنى الانشطة الطلابية.

وأضافت أماني المصري، أن العاملين بالبنك قد قدموا خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه الكامل لإنجاح فعاليات البرنامج التدريبي، مشيدين بإمكانيات وكفاءة قاعات الحاسب الآلي المتطورة، وبحسن تعاون جميع العاملين بإدارة التنظيم والإدارة ومركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، على أن يتم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية الأخرى خلال الفترة المقبلة.

فيما يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج فعاليات دوراتها التدريبية لأعضاء هيئة التدريس، حيث نظم المركز دورة بعنوان "استراتيجيات التدريس والتعلم"، والتي استهدفت ٢٤ من المعيدين والمدرسين المساعدين من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، أن البرنامج التدريبي بهدف إكساب المشاركين المعارف والمهارات المتعلقة باستراتيجيات التدريس والتعلم، وتغيير اتجاهاتهم إيجابيًا نحو تبني الاستراتيجيات الملائمة لتحقيق أهدافهم التدريسية، حيث اشتمل البرنامج على العديد من المحاور والأهداف أهمها التعريف باستراتيجيات التدريس والتعلم ودورها الفعال في العملية التدريسية، مع مناقشة أهم الأساليب والأنشطة التدريسية والهدف الذي يتناسب مع كل أسلوب لتحديد الأسلوب الملائم للهدف التدريسي.

وأضاف الدكتور عنبر محمود، مدير المركز، أنه حاضر بالبرنامج التدريبي كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نادية محمد على رئيس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض بالجامعة، وذلك لإكساب المشاركين مهارة تطبيق الاستراتيجيات المختلفة وتقييم أدائها، حيث تضمنت الدورة التدريبية على العديد من الأساليب والأنشطة والاستراتيجيات التدريبية الملائمة لتحقيق الأهداف التدريبية من المحاضرات والعروض وورش العمل والمحاكاة وتمثيل الأدوار وغيرها.

وأشار عنبر إلى أن البرنامج احتوى أيضاً على العديد من الوسائل لتقييم أثره أثناء التدريب، منها الاختبارات القبلية والبعدية والملاحظة والاستبيانات، مع تقييم لجميع عناصر العملية التدريبية شاملة المدرب والمتدرب والمادة العملية ومناخ وبيئة وإدارة التدريب.