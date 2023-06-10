"السوداني": المعركة مع الإرهاب وحدت العراقيين

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن المواجهة مع الإرهاب وحدت الشعب العراقي، بعد موجة من المشاريع الطائفية المتطرفة التي استهدفت نسيج المجتمع.



وقال السوداني - في تصريح أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - "إن الحكومة بصدد إقرار قانون التقاعد العسكري، الذي سيضمن حقوق جميع أفراد القوات الأمنية، ومنهم الحشد الشعبي"، مضيفا "لدينا فرصة حقيقية لنجاح الدولة، واستثمار حالة الاستقرار، للمراجعة وقراءة الواقع وتقديم أفضل الخدمات للمواطن".

وأشار إلى أن الحكومة شخصت المشاكل بكل تفاصيلها ووضعت خريطة طريق لثلاث سنوات ستحقق فارقا في الأداء.