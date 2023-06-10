شوجر دادى يتصدر القائمة.. إيرادات شباك التذاكر أمس

شهد شباك التذاكر أمس الجمعة ارتفاعًا ملحوظًا في إيرادات الأفلام المصرية المعروضة بشكل أكبر من الأيام الماضية؛ حيث أقبل الجمهور على الأفلام المعروضة بنهاية الأسبوع ووصلت إيرادات أمس مجتمعة إلى 751,129 جنيها.

إيرادات الأفلام المصرية

وتواجد فيلم «شوجر دادي» على رأس قائمة إيرادات شباك التذاكر أمس الجمعة محققا إيرادات بقيمة 329,526 جنيها والفيلم من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وحمدي الميرغني وتامر هجرس وعدد كبير من النجوم.

وفي المركز الثاني جاء فيلم «يوم 13» بطولة الفنان أحمد داود وعدد كبير من النجوم منهم دينا الشربيني وشريف منير وجومانا مراد حيث حقق الفيلم أمس إيرادات بقيمة 214,274 جنيها وهو أول فيلم عربي طويل بتقنية ثلاثية الأابعاد.

وجمع فيلم «رهبة» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي إيرادات بقمية 59,377 جنيها ليتواجد في المركز الثالث بعد أسبوعين ونصف من العرض ويشارك في بطولة الفيلم كلا من نسرين أمين ومصطفى غريب وعدد كبير من الفنانين.

وتواجد فيلم «بعد الشر» رابعا من خلال إيرادات حققها الفيلم أمس بقيمة 88,768 جنيها والفيلم من بطولة علي ربيع وميرنا نور الدين ورنا رئيس ومحمد أسامة أوس أوس وعدد من نجوم الكوميديا.

وبإيرادات بلغت 47,272 جنيها تواجد فيلم «هارلي» بطولة الفنان محمد رمضان في المركز الخامس وشاركه البطولة كلا من الفنانة مي عمر وأحمد داش ومحمود حميدة وعدد من النجوم من إخراج محمد سامي.

وجمع فيلم “10 ب” بطولة الفنان سيد رجب غيرادات قليلة للغاية وصلت إلى 5,491 جنيها مع أسبوع عرضها الثاني ويشارك في بطولته ناهد السباعي وأحمد خالد صالح وعدد من النجوم.

