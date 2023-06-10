رئيس "أزهرية سوهاج" يتفقد لجان الامتحانات ويوكد عدم وجود شكاوى

استأنف أكثر من 17 ألف طالب وطالبة بالقسمين العلمى والأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة سوهاج، إمتحانات نهاية العام الدراسى داخل 53 لجنة إمتحانية على مستوى المحافظة، في أسبوعها الثانى، حيث أدى اليوم طلاب القسم العلمي امتحان مادة اللغة الأجنبية، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة المنظمة لأعمال الإمتحانات.

وتفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، سير العمل بمركز توزيع الأسئلة، ثم توجه إلى لجان الامتحانات بمركز دار السلام، حيث شهد فض المظاريف وقام بالمرور على اللجان والاطمئنان على توفير الهدوء وانتظام سير الامتحانات وعدم وجود شكاوى من الطلاب بشأن الورقة الامتحانية.

وشدد رئيس المنطقة على التعامل بحسم في منع كافة وسائل الغش وتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة في حالة ثبوت أي تجاوزات، مؤكدًا أنً غرفة عمليات المنطقة ترصد وتتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة لمواجهة أي طارئ، ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.