السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستسلمتش".. "بسيوني" يسير على يديه ويعمل في ثلاث مهن شاقة" (فيديو)

بسيوني
بسيوني

عندما تلقي نظرة سريعة على هذا الشخص، قد لا يخطر في بالك أنه يتحدى نفسه وقدراته. إنه بطل من ذوي الهمم الذي لا يمكنه المشي إلا بوضع كفي يديه على الأرض ليساعدهما في خطواته.. يواجه صعوبات في كل حركة، ولكنك ستتفاجأ بمدى قدرته على العمل في ثلاثة مهن شاقة.

يقيم السيد بسيوني محمد عبدالله محسن في العزبة الحمراء التابعة لمركز الشهداء في محافظة المنوفية، ويعيش مع زوجته وأولاده في منزل بسيط ولكنه مرتب ومنظم. يتحمل السيد بسيوني مسؤولية تلبية احتياجات عائلته الضعيفة والعاجزة، ويسعى جاهداً لتلبية متطلباتهم كأي رب أسرة عادي، على الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها.


 

 

أكد السيد بسيوني أنه يبلغ من العمر 41 عاماً، ويعيش مع زوجته وأبنائه في منزل يحتاج إلى إصلاح السقف ويعمل في ثلاثة مهن شاقة، والأولى منها هي الخياطة باستخدام ماكينة لتصنيع الأغطية التي يستخدمها الفلاحون لتغطية المزروعات. أما المهنة الثانية فهي إصلاح الدراجات الهوائية (العجل)، ويعمل في بيته لزبائن العزبة والعذاب المجاورة. كما يعمل السيد بسيوني في الحقول الزراعية يومياً ويحمل "المنقرة" التي تستخدمها الفلاحون كفأس، ولكن يتماشى ذلك مع حالته الصحية.

 

بسيوني، الشاب ذو الهمم، تحدث في مقطع فيديو خاص لموقع الدستور عن جهوده في تلبية احتياجات منزله، على الرغم من ظروفه الصحية الصعبة، إلا أنه يخشى دائمًا عدم قدرته على القيام بواجباته تجاه أسرته، ويحاول جاهدًا أن يكون لهم أبًا وزوجًا جيدًا.

وأعرب بسيوني عن حلمه بوجود مصدر دخل ثابت ومعاش تكافل وكرامة، كما يتمنى أن يحصل على دراجة تناسب حالته الصحية من أحد المسؤولين، وخص بالذكر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، لتسهيل تنقله من مكان إلى آخر.

 

احتياجاتهم بمحافظة المنوفية تكافل وكرامة حافظة المنوفية الدراجات الهوائية الدستور

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