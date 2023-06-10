السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شحن 38 ألف طن كلينكر و40 ألف طن أسمنت من ميناء شرق بورسعيد

السفينه
السفينه

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الخارجية خاصة إفريقيا عبر الأرصفة الجديدة للميناء فقد استقبلت السفينة SPAR SPICA القادمة من تركيا لتحميل  38 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار.

كما استقبل الميناء السفينة ROAD RUNNER  القادمة من اليونان لشحن 40 ألف طن أسمنت إلى غانا .

واستقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 3500 طن رخام.

كما وصل الميناء السفينة ILHAN BAYRAK وذلك لشحن 3050 طن صودا كاوية من الميناء. 

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استقبلت أفريقيا اقتصادي الإجراءات الخاصة الاعلام

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