تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن ن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 606 شاحنات و495 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 358 شاحنة، و489 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 248 شاحنة، و6 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين "بوسيدون إكسبريس" و"الحرية 2"، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة "أمل"، وغادرت السفينتان "الحرية 2" و"بوسيدون إكسبريس"، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و150 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة درة جدة على متنها 404 سيارات بوزن 810 أطنان قادمة من جدة والعبارة كوين نفرتيتي، وتغادر السفينة SEA WAVE1، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانئها.