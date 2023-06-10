أميرة أحمد عن مشاركتها في حفل العندليب بالأوبرا: "شرفت بالمشاركة والكل يستمتع بأغاني العندليب"

حقق نجوم دار الأوبرا المصرية نجاحا كبيرا في حفل ذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والذي أذيع على الهواء مباشرة على شبكة تليفزيون الحياة، وكان من بين النجوم الذين شاركوا المطربة أميرة أحمد.

حفل عبد الحليم حافظ بدار الأوبرا

وعبرت أميرة عن سعادتها بالمشاركة في الحفل وقالت في تصريحات لـ الدستور، "أنا اتشرفت لمشاركتي البسيطه مع زملائي لأن ده حفلة آخر السيزون.. وحفلة العندليب الكل بيستمتع بالمشاركة والاستمتاع بأغانيه حقيقي.. والحمد لله إنها كانت جميلة وزمايلنا كلهم كانوا نجوم ويارب عقبال كل الحفلات القادمة وحقيقي المايسترو أحمد عامر كان متميز كعادة حفلاته ما شاء الله ومختلف وعامل شغل جبار".

وخلال الحفل الذي أقيم أمس قدمت المطربة أميرة أحمد إحد مطربات دار الأوبرا المصرية دويتو مع المطرب وليد حيدر من خلال دويتو مميز للعندليب الراحل حيث قدما أغنية «تعالى أقولك» حيث أعاد الثنائي بإطلالتهم الخفيفة الدويتو الرائع بين العندليب وشادية في فيلم «لحن الوفاء» وهو أحد أشهر أغاني الفيلم والدويتوهات التي قدمها العندليب.

يذكر أن أميرة أحمد من مطربات الأوبرا التي برعت في عدد من الفعاليات الفنية الهامة منها مئوية الموسيقار علي إسماعيل وغيرها من الاحتفالات والفعاليات الفنية التي تقيمها درا الأوبرا المصرية على مدار العام.

وخلال حفل أمس احتفلت دار الأوبرا بذكر ميلاد العندليب الأاسمر عبد الحليم حافظ بمشاركة مجموعة من نجوم الأوبرا منهم أحمد عفت ومحمد حسن ووليد حيد ومروة الموجي وأميرة أحمد واستطاعوا تقديم وجبة طربية مميزة تفاعل معها الجمهور في الأوبرا وأمام شاشة شبكة تليفزيون الحياة اليت قدمت احفل بشكل احترافي ومميز للغاية.