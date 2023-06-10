"الأرصاد": طقس الغد حار نهارًا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على كل الأنحاء، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، كما تكون حالة البحرالأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 23

6 أكتوبر 34 23

بنهــــا 33 23

دمنهور 31 23

وادي النطرون 33 22

كفرالشيخ 32 22

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 21

دمياط 29 22

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 21

العريش 29 21

رفح 28 21

رأس سدر 34 24

نخل 34 21

كاترين 28 17

الطور 35 26

طابا 32 27

شرم الشيخ 36 27

الإسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 26 19

السلوم 31 18

سيوة 36 19

رأس غارب 36 28

الغردقة 36 26

سفاجا 37 27

مرسى علم 37 27

شلاتين 35 25

حلايب 34 26

أبورماد 34 25

رأس حدربة 35 25

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 35 24

أسيوط 36 25

سوهاج 37 27

قنا 38 28

الأقصر 39 28

أسوان 40 29

الوادى الجديد 39 28

أبوسمبل 40 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 43 30

المدينة 42 28

الرياض 44 30

المنامة 40 32

أبوظبي 40 29

الدوحة 41 33

الكويت 47 33

دمشق 32 15

بيروت 26 21

عمان 28 17

القدس 27 17

غزة 26 20

بغداد 42 30

مسقط 38 32

صنعاء 30 16

الخرطوم 36 28

طرابلس 27 20

تونس 30 21

الجزائر 24 18

الرباط 25 15

نواكشوط 39 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 26 12

إسطنبول 26 18

إسلام آباد 40 25

نيودلهى 41 30

جاكرتا 34 25

بكين 31 17

كوالالمبور 33 24

طوكيو 23 20

أثينا 27 20

روما 29 17

باريس 26 17

مدريد 28 16

برلين 28 14

لندن 28 17

مونتريال 25 17

موسكو 17 07

نيويورك 24 18

واشنطن 30 22

أديس أبابا 22 13