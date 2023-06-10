السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: استمرار الحملات الدورية للتصدي للتعديات على أملاك الدولة

حملات لإزالة التعديات
حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة

وجّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء، بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين، والتصدي لكل صور التعديات على أملاك الدولة وأعمال البناء المخالف. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعديات عليها وعلى الأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف وحفظ حق الشعب.

وفي هذا الصدد، شن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ 12 قرار إزالة تتضمن 9 حالات تشوين وكذا 3 حالات عبارة عن بناء أسوار وسملات وعدد 9 قرارات إزالة على قطعة أرض بمساحة 206 م2، فضلًا عن إزالة أسوار وسملات وأعمدة بأرتفاع 10م.

وقام حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بنجع عبد الرؤوف والتحفظ على كمية من الأخشاب فضلا عن إزالة غرفة وسقف صاج مخالف بعزبة الصعايدة.

ونفذ حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية منطقة المهندسين بالمراغي، وكذا إزالة حوائط وجزء من سقف بالدور الرابع عشر بالعقار الكائن 5 شارع خليل حمادة منطقة سيدى بشر بحرى وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكثف حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تمكنت الحملة من إزالة أعمدة بالدور الثالث علوي بالعقار الكائن شارع أم النور.

حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة
حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة
حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة
حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة
حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة
حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة
حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة
حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة
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