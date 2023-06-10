السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 10 سنوات لتاجر مخدرات في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل زراعي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 10855 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أن التحريات السرية التي أجرها ضباط القسم ، واكدتها المراقبة الشخصية الي قيام المتهم "ر.ج.ن" عامل زراعي، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه ، وعقب ضبطه وتفتيشه، ونفاذا للقرار انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده، وأبصرته ممسكا في يده حافظة بلاستيكية، فأسرعت من نزعها من يده وبفضها عثر بداخلها علي لفافة كبيرة الحجم تحوي مخدر الهيروين، وميزان الكتروني وعدد من الحوافظ الفارغة.

وبتفتيش شخصة عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان الإلكتروني لوزن المواد المخدرة، وكذلك الحوافظ الفراغة لتعبئه المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الهيروين ووزنت 48.82 جراما، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية لإجراء محاكمته.

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