دعوة للمصريين بالخارج وحفل عمر خيرت.. حصاد وزارة الهجرة خلال أسبوع

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تقريرًا تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 3 يونيو إلى 10 يونيو الجاري وهو كالآتي:



1) استقبلت السفيرة سها جندي، نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف الكنيسة القبطية في لندن، وممثل قداسة البابا تواضروس لدى حكومة المملكة المتحدة، مؤكدة على تشرفها بالاجتماع بنيافته وبأعمدة الرموز الوطنية المصرية في الخارج وكبار ممثلي الكنيسة القبطية في المهجر، ومشيدة بمكانة نيافته البارزة في عموم المملكة البريطانية. كما دعت الوزيرة الجالية في إنجلترا للمشاركة في المؤتمر الرابع للمصريين بالخارج والذي سيعقد في نهاية يوليو القادم، وفي مؤتمر "مصر تستطيع بالتجارة والصناعة مع أفريقيا"، والذي سيعقد في الربع الأخير من العام، وقد دعا الأنبا أنجيلوس الوزيرة للزيارة ولقاء الجالية المصرية والتعرف بشكل مباشر على طموحاتهم وآمالهم فيما يتعلق بدعم الترابط مع مصر وهي الدعوة التي وعدت بتلبيتها في أقرب فرصة مناسبة.

2) استقبلت وزيرة الهجرة، برافين أجراوال، المدير الجديد للمكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة WFP التابع للأمم المتحدة، من أجل بحث تعزيز سبل التعاون في الملفات المشتركة. وفي ختام اللقاء، اتفقت السفيرة سها جندي على ضرورة فتح آفاق أوسع للتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وتشكيل مجموعة عمل من الوزارة والبرنامج للنظر في كافة برامج التعاون المشتركة المقامة فعليا منذ أعوام بين وزارة الهجرة وبرنامج الغذاء العالمي، وكذلك بحث مزيد من التعاون فيما يتعلق بتدريب صغار المزارعين وأهالي المناطق الريفية وخاصة السيدات ودعم التعاون في مجال المنتجات والحرف اليدوية والصناعات الغذائية وتدريب الفلاحين والفلاحات عليها في مختلف المراكز المهنية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في كافة المحافظات المصرية وعلى رأسها المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

3) استقبلت وزيرة الهجرة، الدكتور المهندس أحمد أبو سيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أدڤانتك إنترناشيونال كوربوريشن"، ومقرها ولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية، والمتخصصة في إدارة المخلفات الصناعية والتخلص منها، في إطار لقاء سيادتها بالخبراء المصريين بالخارج، للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن المساهمة في خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة المصرية. وقد رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالخبير المصري قائلة إن وزارة الهجرة تفتح أبوابها لكافة المصريين بالخارج، بما في ذلك علمائنا وخبرائنا، فإننا حريصون كل الحرص على الاستماع لكافة الأفكار والرؤى، والتباحث حولها بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى منها بما يتماشى مع خطط التنمية.

4) دعت وزارة الهجرة جموع المصريين بالخارج إلى سرعة التسجيل للمشاركة في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج التي من المقرر أن تنطلق يوم ٣١ يوليو المقبل بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وهو اللقاء السنوي الذي يضم ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، لمناقشة مقترحات وأفكار وفرص الاستثمار في مصر والمحفزات المختلفة، وموضوعات التجنيد والتأمين وغيرهم، والتسجيل عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/gC7u1rwL82BdeY5aA

5) عقدت السفيرة جندي اجتماعا تحضيريا لمناقشة أبرز محاور المؤتمر وموضوعات الجلسات وذلك في إطار الاستعدادات للنسخة الرابعة من "مؤتمر المصريين بالخارج"، واختتمت السفيرة سها جندي الاجتماع بتكليف مجموعة العمل، ووضع خارطة طريق زمنية دقيقة تضمن قوة المحتوى، ليعكس الجهود بالتوازي مع الاهتمام بكافة التفاصيل التنظيمية التي تضمن نقاشًا جادًا وهادفًا ومثمرًا، يعبر عن طموحات المصريين في الخارج ويعكس صورة مصر في الجمهورية الجديدة.

6) ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء افتراضيا عبر تطبيق زووم، مع 45 مصريا من رموز الجالية المصرية في جمهورية أيرلندا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، لمناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات المصريين في هذه الدول. وقد أكدت السفيرة سها جندي أن الوزارة بالفعل تكرم أبنائنا المتفوقين بالخارج، وسيتم العمل على زيادة الجهود لتسليط الضوء بشكل أكبر عن النماذج الناجحة للمصريين بالخارج، كما أنها ستناقش مع السيد وزير الطيران المدني إمكانية وجود خط طيران مباشر بين أدنبرا عاصمة اسكتلندا للقاهرة للتسهيل على مواطنينا هناك، علاوة على التنسيق لإقامة أندية اجتماعية تسهل تعارف المصريين بالخارج على بعضهم البعض، معربة عن شكرها للمصريين بالخارج لحرصهم على الترويج لجهود الدولة المصرية بالخارج.

7) حضرت السفيرة سها جندي حفل الموسيقار المصري الكبير عمر خيرت التي تمت إقامتها عند سفح الأهرامات، وأشادت سيادتها بتنظيم الحفل وجمال موسيقى عمر خيرت، وقالت: "ليله لا تنسى.. أبو الهول، عمر خيرت، الموسيقى، القمر، الجمال، نسمات جو مصر العليل، وأختي الصغيرة..مصر بلد الحضارة والفن والجمال".

8) أجرت وزيرة الهجرة، حوارًا مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، صرحت فيه بأن الوزارة تنقل لأبناء مصر بمختلف بلدان العالم ما شهدته الدولة المصرية من نهضة حقيقية وإنجازات ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة أي في وقت قياسي، و تشرح من خلال اللقاءات المباشرة أو الافتراضية كيف قطعت مصر شوطًا طويلًا لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر2030".

9) نعت وزيرة الهجرة ببالغ الحزن المغفور لها والدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقالت: "أتقدم بخالص العزاء للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ولأسرته في مصابهم الأليم"، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.



10) في إطار حملة "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، شارك عادل بولس رجل الأعمال المصري في كندا ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، في الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة، لتوضيح أهمية الترويج لدور الدولة المصرية وجهود تحفيز الاستثمار في مصر ضمن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الهجرة للمستثمرين للتواصل مع المستثمرين بالخارج.

ووجه بولس رسالة للمستثمرين المصريين بالخارج، مفادها أن المناخ في مصر جيد لضخ استثمارات في الوقت الحالي، وسط ما تشهده مصر من تعديلات لتشريعات وقانون الاستثمار، بجانب تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ومن بينها إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.