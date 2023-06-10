"تعمير الوادي الجديد": افتتاح محور "تنيدة-منفلوط" 30 يونيو الجاري

أكد اللواء مهندس هشام محمد عبدالسلام، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، قرب الانتهاء من محور “تنيدة-منفلوط” بالوادي الجديد وافتتاحة في 30 يونيو الجاري، ضمن خطة بناء الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عبدالسلام، في بيان له اليوم، أن المحافظة حظت بنصيب الأسد في إقامة وتطوير الطرق في عام 2022 - 2023 حيث تم تنفيذ طرق بطول 1600 كم لربط المحافظة مع كافة محافظات الجمهورية لسهولة الحركة في توزيع وتسويق جميع المنتجات الزراعية والغذائية ولجذب الاستثمار والتي تهدف إلي دفع عجلة التنمية بمحافظة الوادي الجديد.

وأوضح اللواء هشام عبدالسلام، أن محور "تنيدة-منفلوط" نفذ على 3 مراحل، الأولى بطول 48.5 كم من مطار الداخلة وحتى مركز بلاط، والمرحلة الثانية من مركز بلاط وحتى الكيلو 100 بطول 51.5 كم، وهذه المرحلة كانت صعبة للغاية حيث كانت تعلوا عن مستوي الطريق 600 متر بطول 14كم وتم إزالة كل هذه المنطقه بمتفجرات واختراق الطريق كما هو موضح بالإحداثيات المحددة ليكون صالح للسير دون أي معوقات، مشيرا إلى أنه كان هناك تعديلات أخرى بطول 3.5 كم منحنيات خطرة تم تعديلها وإزالة كل هذه المنحنيات التي تعيق حركة السير، والمرحلة الثالثه الاكثر صعوبة وهي من الكيلو 100 وحتي الكيلو 300 يتوسطها منطقة الخرافش وهي منطقه صلبه للغاية وبها أحجار يصعب تخطيها إلا أنه اتخذ قرار سريع بتنفيذها يدويا بواسطة الشواكيش دون تفجيرات، وتمت على وجه السرعة الانتهاء منها وتخطيها تماما في وقت قياسي بطول 30 كم.

وأكد مدير جهاز التعمير بالوادي الجديد أن نسبة التنفيذ حتى الآن تخطت 90% بتوجيهات القيادة السياسية، وسيتم الانتهاء منه قريبا لتوفير طرق آمنة لأبناء الوادي الجديد، مؤكداً أنه تم القضاء على منطقة النقب الخطرة وجعلها مسار مستوي مع باقي الطريق دون أن يشعر قائدي السيارات أن هذه المنطقه هي النقب قديما.

وآشار إلى أن الطريق بعرض 11.5 متر، ويوجد به ازدواج بطول 13.5، ويتبقى على الانتهاء منه حوالي 6 كم رصف فقط، مؤكدال دور هذه المحاور والطرق القومية العرضية والتي من شأنها ربط محافظة الوادي الجديد بالمحافظات المجاورة خاصة وباقي محافظات مصر عامة بشبكة طرق حديثة ومتتطورة، وتتمثل هذه المحاور والتي يقوم جهاز تعمير الوادي الجديد بتنفيذها (محور تنيدة / منفلوط، الفرافرة / ديروط، طريق الخارجة / الكوامل بمحافظة سوهاج).

وقال مدير جهاز التعمير، إنه سيتم الإفتتاح التجريبي لمحور “تنيدة-منفلوط” في 30 يونيو الجاري بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبعدها سيتم الافتتاح النهائي بعد تنفيذ كافة الوسائل الخدمية من وضع لافتات وتخطيط الطريق وإنشاء نقاط إسعاف ومطافي وإنشاء محطات بتروليه لخدمة السائقين والمترددين على هذا الطريق.