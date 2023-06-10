أسلحة ومواد مخدرة في محطات وقود عراقية.. والسلطات تتدخل

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، إغلاق محطتي وقود لمخالفتهما الضوابط والتعليمات، إحداهما تحتوي على أسلحة ومواد مخدرة في محافظة كركوك.

وذكر الجهاز، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد توافر معلومات استخبارية مؤكدة عن وجود محطتين لتعبئة الوقود تعملان خارج الضوابط والتعليمات دون موافقات رسمية، جرى استحصال الموافقات القضائية ومداهمة المحطتين المذكورتين".

وأضاف البيان:"حيث تبين أن الأولى غير مجازة رسمياً وتحتوي بداخلها على كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، تم ضبطها بالإضافة إلى مواد مخدرة وأختام مزورة ومبالغ مالية و(13) خزاناً معداً للتهريب".

وتابع: "فيما احتوت المحطة الثانية على ساحة مخصصة للتهريب فيها (7) خزانات بسعة إجمالية تصل إلى (225) ألف لتر من الوقود".

ولفت إلى أن "مفارز الجهاز أغلقت المحطتين وفقاً لمحضر ضبط أصولي والقبض على أحد العاملين فيهما وإحالته إلى الجهات القضائية وفقاً للقانون".