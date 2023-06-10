عصا إلكترونية وبابل شيت.. استعدادات امتحانات الثانوية العامة فى دمياط

عقد المهندس علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اجتماعاً مع رؤساء لجان امتحان الثانوية العامة بحضور عبد العليم جمعة، وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها بعد غد الإثنين ١٢ يونيو.

وشدد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات والمحافظة على انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان وعدم السماح باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أى أجهزة الكترونية أخرى داخل مقر لجان سير الامتحان سواء من الطلبة أو الملاحظين.

وأكد "عبد الرءوف" أن الطلاب أمانة في أعناق الجميع ويجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة في زمن الامتحان، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة، مطالبا رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وأكد وكيل الوزارة على رؤساء اللجان بضرورة توجيه الملاحظين للتأكد من قيام كل طالب بكتابة بياناته على أوراق الإجابات الخاصة به "البابل شيت"، مؤكداً ضرورة تواجدهم في اللجان في تمام الساعة السابعة صباحاً استعداداً لتسلم صناديق الأسئلة مع تواجد الملاحظين والمراقبين في الساعة الثامنة، لتنظيم دخول الطلاب بالتنسيق مع مسئولي أمن اللجان وتفعيل استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة في حوزة الطلاب، من أجل تحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية.