الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء: منخفض جوى محمل بالرمال والأتربة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن الأحوال الجوية، وانتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، مؤكدة أن الأيام الماضية شهدت موجة من التقلبات الجوية من أتربة ورياح محملة بالرمال وأمطار وارتفاع شديد بدرجات الحرارة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، بدأنا نشعر بتحسن في الأحوال الجوية منذ مساء أمس، لافتة إلى أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة، نتيجة تأثرنا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وتابعت: "سنشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب المحافظات بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، لتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام"، موضحة أن الطقس خلال فترات النهار سيكون مائلًا للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، مع زيادة سطوع أشعة الشمس.

وأكدت أن الأجواء ستكون لطيفة تمامًا خلال فترات الليل، إذ تسجل الصغرى 23 درجة خلال فترات الليل، وهو الأمر الذي اختلف عن الأيام الماضية التي سجلت فيها الصغرى 27 درجة مئوية.

وأوضحت أن العظمى على القاهرة الكبرى ستسجل من 33 إلى 34 درجة مئوية، فيما تسجل على المناطق الجنوبية مثل جنوب الصعيد 42 درجة نهارا، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون ربيعية، مع استقرار الأحوال الجوية.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح خلال الـ72 ساعة المقبلة غير محمل بالرمال والأتربة، محذرة من طقس الثلاثاء المقبل، الذي تشهد فيه البلاد منخفضا جويا على الصحراء الغربية ويبدأ تأثيره على محافظات شمال الصعيد وبعض مناطق الصحراء الغربية، وقد يكون محملا بالأتربة والرمال ولكن في مناطق الصعيد، ومن الوارد أن يتقدم إلى القاهرة وبعض مدن الوجه البحري، ولكن جار التأكد كلما اقتربنا من يوم الثلاثاء.