انتهاء تجهيز استراحات المراقبين ورؤساء اللجان المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية

انتهت المديريات التعليمية من تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين ورؤساء اللجان المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

وأكدت المديريات التعليمية أنه تم تجهيز الغرف وتزويدها بكل وسائل الراحة والمعيشة، ومجهزة على أعلى مستوى، لتوفير سبل الراحة لجميع المراقبين ورؤساء اللجان، طوال فترة انعقاد الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

- الإثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

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