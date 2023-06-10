السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسى روسى: هناك كارثة نووية مقبلة فى حال استكمال الغرب خطتهم غير المسئولة

أوكرانيا
أوكرانيا

قال ألكسندر زاسبكين، دبلوماسي روسي سابق، إن هناك اتهامات متبادلة بين الجانبين الأوكراني والروسي، حول تفجير سد نوفا كاخوفكا، لافتا إلى أن الطرف الذي خسر هو الشعب الأوكراني الموجود هناك.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن الطرف الروسي خسر كثيرا من انهيار السد، خاصة أنه بهذا الانفجار خسر مواقع دفاعية، وكل شىء كان في تلك المنطقة، قائلا: "هذه خسارة كبيرة لروسيا".

وتابع: "الشىء المضحك المبكي أن الغرب يحاولون تصدير صورة إعلامية أن الروس من الممكن تفجير أنفسهم، ولكن من الصعب والمستحيل أن الطرف المسيطر على الموقع يقوم بتفجيره".

وواصل: "هناك كوارث قد تنتج عن تلك الأفعال غير المسئولة، فنحن الآن نشهد كارثة بيئية ولكن إذ صار التعامل بمثل هذا المنطق في منطقة زابوريجيا سيصبح لدينا كارثة نووية".

وأكد ألكسندر زاسبكين، دبلوماسي سابق، أن الحكام الغرب كلهم متورطون في تلك اللعبة، ونظام كييف لديه كل شىء مباح أمام خسارة الطرف الآخر، قائلا:" الجميع مسئول عن تلك الكارثة التي صارت بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا".

روسيا أوكرانيا كارثة نووية سد نوفا كاخوفكا تفجير كاخوفكا

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