مصادر بـ"التعليم": تنظيف لجان الثانوية العامة وتجهيز غرف صحية استعدادًا للامتحانات

قالت مصادر خاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار تجهيز غرفة صحية بها زائرة صحية داخل كل لجنة سير لمتابعة الحالة الصحية لطلاب الثانوية العامة في امتحانات العام الدارسي الحالي 2022/ 2023.

وأضافت المصادر أنه سيتم تنظيف اللجان اليوم بعد تسليمها وإعادة فرش المقاعد وتباعدها وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، لمحاربة ظاهرة الغش، وجرى التأكيد على توفير كل المستلزمات المطلوبة داخل اللجان من أجل توفير كل وسائل الراحة للطلاب والمعلمين، لتمر الامتحانات بسهولة ويسر.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023، الإثنين المقبل، بأداء الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية، والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، أى يحصل الطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

ويؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة، والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 9 يوليو 2023 الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة، والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.