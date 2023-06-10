السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 81 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 81750 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

-12664 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

-278 مخالفة السير بدون تراخيص.

-7 دراجات نارية مخالفة.

-20 مخالفة موقف عشوائي.

-18 مخالفة شروط التراخيص. 

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الحملات المرورية قانون ولوائح المرور مخالفة مرورية

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