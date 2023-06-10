11 ألف سائح يصلون مرسى علم اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار اليوم السبت، 30 رحلة طيران دولية، تقل على متنها ما يقرب من 11 ألف سائح، وذلك ضمن 117 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين، وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولًا لفنادق إقامتهم.

وكشف جدول التشغيل لرحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولي عن أنه من المقرر أن يستقبل المطار، اليوم، 30 رحلة من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا، وأخرى من بلجيكا، و9 رحلات من التشيك، و10 رحلات من بولندا، و7 رحلات من إيطاليا، ورحلة من ألمانيا.

كما تبيّن من جداول الرحلات الأسبوعية أن المطار من المقرر أن يستقبل 117 رحلة تصل خلال الأسبوع من 11 دولة أوروبية، أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، وكذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.