السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة مطروح": جولة ميدانية بوحدة زاوية العوامة وإحالة عدد من العاملين للتحقيق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة ميدانية مفاجئة، اليوم السبت، للمرور على وحدات الرعاية الأولية "وحدة زاوية العوامة الصحية" التابعة للإدارة الصحية بالضبعة؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بهذه الوحدة تزامنًا مع بدء تنفيذ خطة التأمين الطبى للساحل الشمالي ٢٠٢٣.

وتفقد وكيل صحة مطروح، غرف الاستقبال بالوحدة، ومعمل الوحدة، وعيادة الأسنان وغرفة التعقيم وسكن الفريق الطبي، حيث اطلع على مؤشرات أداء عمل الوحدة، حيث تخدم الوحدة قطاعًا عريضًا من المواطنين من سكان منطقة زاوية العوامة والقرى المجاورة لها، كذلك التأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل. 

وأوضح وكيل صحة مطروح، أنه خلال المرور تلاحظ تدني مستوى النظافة وقصور في الأداء لعدد من الفريق الطبي والإداري، وتم إحالة عدد من العاملين للتحقيق بالإدارة القانونية بالمديرية، كما تلاحظ احتياج الوحدة لتفعيل عيادة تنظيم الاسرة والمعمل.

وتبين وجود بعض الملاحظات الإدارية، موجهًا بالعمل على حلها مع الإدارات المعنية بالمديرية وبصفة عاجلة، مشددًا على متابعة أداء الوحدة في الفترة المقبلة، وتكليف إدارة المتابعة بالمديرية بمتابعة العمل بالوحدة باستمرار.

وأكد وكيل صحة مطروح، أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كل أوجه الرعاية الصحية للمرضى، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كل الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة على منافذ تقديم الخدمات الصحية في مختلف الأوقات صباحًا ومساءً. 

جانب من الحدث

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