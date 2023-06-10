السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الشباب والرياضة": بعثة ذوي الهمم حصدت 25 ميدالية بدورة الألعاب العالمية

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

قال الدكتور محمد عبد الستار مدير مكتب ذوي الهمم بوزارة الشباب والرياضة، إن البعثة المصرية بفرنسا تعيش أجواء من السعادة والفرحة، بعد حصولها على 25 ميدالية في دورة الألعاب العالمية منها 11 ذهبية و5 فضيات و9 برونزيات. 

وأضاف مدير مكتب ذوي الهمم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "ten"،  أن الاتحاد المصري لذوي الهمم و وزارة الشباب والرياضة كان هناك دعم كبير  للاعبين، ونفذوا خطة إعداد كبيرة جداً للاعبين من  أجل البطولة العالمية و تحقق أهداف فيها. 

25 ميدالية لبعثة مصر في دورة الألعاب العالمية لذوي الهمم بفرنسا 

وأشار عبد الستار إلى أنه تم إقامة معسكر مغلق 9 أشهر، شهد تدريبات مكثفة لجميع اللاعبين، الذين بذلوا جهودا كبيرة ومعهم المدربون، إضافة إلى أن الاتحاد المصري يقيم بطولات مستمرة على مدار السنة، ووزارة الشباب والرياضة تقدم دعما سنويا للاتحاد والبطولات والملاعب.

25 ميدالية ten البطولة العالمية الاتحاد المصري الدكتور محمد عبد الستار الشباب والرياضة

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